В Петербурге задержан мстительный поджигатель авто. Свою жертву он нашел за неделю, а его полиция искала четыре месяца

Петербургская полиция нашла поджигателя «Хёндэ Солярис», который в июне оставил без автомобиля 31-летнюю жительницу Красносельского района.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленника задержали 16 октября у своего дома на Рыбацком проспекте. Мужчина 32-х лет признался, что спалил «Солярис» петербурженки из мести. В начале июня он попал в спорное ДТП с участием автомобиля той самой женщины. Между ними разгорелся конфликт. В результате мужчина установил с помощью записей видеорегистратора и информации с ранее установленного GPS-трекера ее маршруты передвижения, график работы и место парковки.

После проведения аналитической работы, мстительный водитель купил четыре бутылки керосина и скотч. Спустя два дня, 10 июня 2018 года, он в полчетвертого утра облил горючей жидкостью ненавистный ему «Солярис» и скрылся с места происшествия.

Интересно, что жертва на своей машине правил дорожного движения не нарушала. А вот мститель, по данным «Фонтанки», уже накопил более двух десятков административных штрафов за превышение скорости и выезд на встречную полосу. Теперь он, возможно, не скоро сядет за руль, так как задержан на основании 91 статьи УПК РФ.