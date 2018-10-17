Двое петербуржцев не «долетели» до церкви и детской больницы и попали во взрослую

Официальную информацию о вечерней аварии на перекрёстке Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы, где автомобиль пробил ограду больницы рядом с церковью, сообщает 17 октября отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Столкновение «Шевроле» и «Форда» с наездом последнего на ограждение произошло 16 октября около 22:30. По предварительной версии, «Шевроле» поворачивал налево и не пропустил «Форд». Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести попали в Елизаветинскую больницу.

«Была авария между «Фордом» и такси «Везёт». После столкновения «Везёт» тушили», – рассказывает Юлия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Церковь во имя святых страстотерпцев царя Николая и царицы Александры (Николо-Александровская церковь) при Государственной педиатрической медицинской академии открылась в 2004 году. До революции при городской детской больнице существовала каменная церковь, которую в 1922 году закрыли, а потом разрушили. В 2003 году решено было возродить храм, и его воссоздали в построенном в 1905 году помещении приемного покоя (в здании зала ожидания) при главном входе в больницу.