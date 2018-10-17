При крушении Су-27 на Украине погиб начальник авиации воздушного командования «Восток». Данные о втором пилоте не раскрываются

При крушении истребителя Су-27 на Украине погиб начальник авиации воздушного командования «Восток» полковник Иван Петренко. Об этом сообщила пресс-служба ВС ВСУ в Facebook 17 октября.

Самолет накануне разбился в рамках учений «Чистое небо — 2018». Истребитель рухнул возле поселка Уланов в Винницкой области. На борту находились два человека. Самолет принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода.

«Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования „Восток«», — говорится в сообщении ведомства. Военные добавили, что информацию о втором пилоте раскроют позднее. Ранее СМИ сообщали, что он был гражданином США. Добавляется, что полковник Петренко был полностью подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора.

Причины крушения уточняются. Военное ведомство отметило, что истребитель до вылета прошел проверку и отвечал всем техническим требованиям. Очевидцы рассказали, что самолет начал терять высоту и пилоты увели его от жилых домов. Жертв среди населения нет. Расследование проводят военная прокуратура Центрального региона Украины совместно с командованием ВВС США в Европе и Африке.

Совместные учения с НАТО «Чистое небо-2018» проходят на Украине с 8 по 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях.