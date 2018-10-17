YouTube вернулся к нормальной работе. Видеохостинг устранил последствия масштабного сбоя

Видеохостинг YouTube устранил проблемы и восстановил работу после масштабного сбоя, который произошел в ночь на 17 октября. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«Мы вернулись. Спасибо всем за ваше терпение. Если вы продолжаете испытывать проблемы, пожалуйста, дайте нам знать», — говорится в сообщении YouTube. Причины проблемы при этом не сообщаются.

Неполадки в работе сайта и мобильного приложения началились около 4 часов утра мск. По данным Downdetector, проблемы возникли у пользователей в США, Японии, Великобритании, России, Франции, Бразилии и многих других странах. Большинство пользователей жаловались на невозможность посмотреть видео и неполадки в работе сайта.