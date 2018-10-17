Вокалистку группы «Маша и медведи» избили в Москве. В конфликте разбирается полиция

Вокалистку группы «Маша и медведи» Марию Макарову избили в столице. Об этом 17 октября сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс».

По предварительной информации, конфликт произошел на бытовой почве. По данным СМИ, Макарова пыталась заступиться за своего соседа, заслуженного деятеля искусств России Александра Кулыгина. У мужчины спор с родственниками из-за недвижимости.

Добавляется, что певица написала заявление в полицию. Характер полученных травм не уточняется. Проводится проверка.