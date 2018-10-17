Происшествия
«Форд» на Литовской влетел в ворота церкви при больнице
Водитель иномарки заехал прямиком в ворота храма при педиатрической больнице в Выборгском районе Петербурга.
По словам очевидцев, водитель угодил в ворота храма около полуночи 17 октября. Машина съехала с дороги на перекрёстке Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы, пробив ограду церкви. Пользователи добавляют, что авария произошла из-за столкновения с такси «Везёт». Судя по фото в соцсетях, иномарка остановилась прямо на пороге храма святых страстотерпцев царя Николая и царицы Александры при клинической больнице педиатрического университета. Состояние водителя уточняется.