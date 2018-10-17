«Форд» на Литовской влетел в ворота церкви при больнице

По результатам третьего квартала 2018 года, продажи в объектах Setl City в денежном выражении составили 21,4 млрд руб., что на 29,6% больше, чем в 3-м квартале 2017 г. и на 21,6% больше, чем во 2-м квартале этого года. В натуральных показателях продажи выросли на 26,9% до 207,2 тыс. кв. м.