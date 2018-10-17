«Константинополь ведет подстрекательскую деятельность». Турецкая православная церковь подала в суд на Константинопольский патриархат

Турецкая православная церковь (ТПЦ) подала иск против Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея из-за решения о предоставлении автокефалии украинской церкви. Об этом 16 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости».

Пресс-секретарь ТПЦ Севги Эренерол заявила изданию: «Мы сегодня подали иск в суд, где указали, что это дело политическое и далекое от религии». Она подчеркнула, что, по мнению ТПЦ, патриарх Варфоломей не имел права отправлять своих экзархов на Украину и предоставлять автокефалию УПЦ.

«Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, в их внутренние дела. Константинопольский патриархат ведет подстрекательскую деятельность, чреватую возникновением российско-украинского конфликта. И если он пошел на такое, то ему нельзя будет оставаться в Турции», – сказала представительница ТПЦ.

В какой именно суд ТПЦ подала иск, не уточняется. Турецкие СМИ писали, что ранее было направлено похожее обращение в прокуратуру Стамбула с просьбой возбудить дело против Константинопольского патриархата.

Отметим, сама Турецкая православная церковь не признается большинством других церквей из-за многочисленных нарушений канонов.