Журналистское расследование привело к возбуждению двух уголовных дел в отношении замглавы Службы внешней разведки Украины

Служба безопасности (СБУ) и прокуратура Украины подозревают в госизмене и получении неправомерной выгоды заместителя главы Службы внешней разведки страны Сергея Семочко. К уголовному преследованию привела публикация в СМИ о недвижимости его родственников на 7 миллионов долларов.

Про дело о госизмене 16 октября сообщает СБУ, в заявлении указано, что в его основу легло расследование журналиста Дениса Бигуса. В ведомстве уточняют, что информация расследователя будет проверена, представителя СМИ привлекут к процессуальному сотрудничеству.

Кроме СБУ, публикацией заинтересовалась украинская прокуратура. В этом ведомстве уголовное дело возбудили по статье «получение неправомерной выгоды должностным лицом».

В расследовании Бигуса, сообщает издание 112.UA, утверждается, что через «крышевание» фармбизнеса Сергей Семочко обогатился на 7 миллионов долларов. Недвижимость на такую сумму записана на родственников чиновника. Сам он вину отрицает и говорит, что купить дом позволила продажа бизнеса, которым занималась его супруга. Бигус опубликовал расследование на YouTube 1 октября.