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Общество
16.10.2018 23:42
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СМИ: Россияне пожертвовали 200 млн долларов на Афон. РПЦ советует вкладываться в святыни на родине

Российские бизнесмены потратили на реставрацию и содержание монастырей на Афоне с 2005 года более 200 млн долларов. Об этом 16 октября сообщает Русская служба BBC. 

Больше всего пожертвований досталось Свято-Пантелеймонову монастырю, который считается «русским», хоть и подчиняется Константинопольскому патриархату. Однако значительные средства ушли и другим — так, Русское афонское общество, которое возглавлял экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, с 2006 по 2010 годы помогало 30 монастырям Святой Горы. Напомним, как писала «Фонтанка», даже рядовых налогоплательщиков привлекали к финансированию Афона: коммунальные предприятия Петербурга в 2014 году перечислили в фонд восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря 17 млн рублей. 

Также известны VIP-жертвователи:  основной владелец «Фосагро» Андрей Гурьев, предприниматель Аркадий Ротенберг, экс-глава РЖД Владимир Якунин, девелопер и создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, российско-греческий бизнесмен Иван Саввиди, братья Ротенберги и другие.

Напомним, на Афон постоянно ездят и чиновники — регулярно его посещал не только Полтавченко, но и нынешний врио губернатора Петербурга Александр Беглов, генпрокурор Юрий Чайка и многие другие. Накануне разрыва отношений с Константинополем успел побывать на Афоне и генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак. О том, будут ли теперь «афониты» посещать Афон, читайте в материале «Фонтанки». 

В РПЦ в курсе того, какие суммы от православных россиян уходят на Афон. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион уже заявил, что пора финансировать отечественные святыни.

«Я бы посоветовал им переключить свое внимание на российские монастыри и вкладываться туда. У нас есть свои святыни, свой Афон: Соловецкий монастырь, Валаамский монастырь, Псково-Печерский, Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева Лавра. То есть если есть желание свои средства пожертвовать на богоугодное дело, то у нас есть не меньше святынь, а на самом деле гораздо больше, чем на Святой горе Афон», – заявил митрополит Иларион BBC.

Напомним, после разрыва отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом последователи Русской православной церкви не могут молиться и причащаться на Афоне, им позволено туда ездить только в качестве туристов.

Справка:

Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным Синодом 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Разрыв отношений приведет к тому, что прихожане РПЦ больше не смогут причащаться на Афоне. Насельники Пантелеимонова монастыря на Афоне, который традиционно считается «русским», хотя и подчиняется Фанару, пока не будут покидать обитель. Решение РПЦ может помешать доставке в Россию некоторых христианских святынь, но это не скажется на Благодатном огне, заверяют в Московском патриархате.

11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было заявлено, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии будет продолжено. Константинополь, кроме того, снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.

В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. Украинская полиция готовится к массовым беспорядкам из-за церковного раскола.

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