Братья Кокорины извинились перед избитым чиновником Минпромторга Паком. Руки стороны пока не пожимали

Подозреваемые по делу о полетевшем в чиновника из Минпромторга стуле предложили Денису Паку примирение. Реакции пока не последовало.

Об этом 16 октября изданию Sports24 сообщил адвокат Александра и Кирилла Кокориных Олег Попов. Он отметил, что обвинения братьям не предъявлены, какие им вменяются статьи, защитник сказать затруднился. Во время очных ставок с потерпевшей стороной Кокорины раскаялись и принесли Паку извинения. «Все было очень корректно, стороны поняли друг друга. О примирении речь поднималась. Мы принесли извинения, ждём соответствующей реакции. Руки друг другу не пожали», – отметил защитник.

Ранее другому участнику потасовки, Павлу Мамаеву, предъявили обвинения по статье «Побои». Его адвокат полагает, что следствия по делу о хулиганстве его подзащитный может избежать, так как Пака он не бил, а с другим потерпевшим, руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным, якобы возможно примирение.