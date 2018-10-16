Происшествия
СМИ: Тело журналиста, убитого в саудовском консульстве, расчленили. В дипмиссии найдены доказательства
Тело журналиста Джамаля Хашкаджи было расчленено после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом 16 октября пишет CNN cо ссылкой на свой источник в Турции.
Полиция Турции заявила, что обнаружила в дипломатической миссии доказательства убийства Хашкаджи. Правда, какие именно улики были найдены, силовики не пояснили. Ранее источники BBC уверяли, что у турецких полицейских на руках есть аудиозаписи, которые подтверждают убийство журналиста в консульстве. Генконсул Саудовской Аравии в Турции уже покинул страну, однако в Турции заявили, что если докажут его причастность к гибели Хашкаджи, то будут требовать выдачи дипломата.
Справка:
2 октября Джамаль Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства.
Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализирует ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.