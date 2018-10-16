Российские футболисты не пробились на молодежное Евро-2019 и Олимпиаду-2020

Поражением для сборной России до 21 года завершился выездной матч отборочного цикла молодежного чемпионата Европы-2019 против сверстников из Австрии. Россияне уступили со счетом 2:3. Оба мяча российской команды забил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Таким образом, сборная России заняла в своей группе третье место, что не позволило ей выйти в финальную часть молодежного Евро-2019. Первое место заняла Сербия, второе – Австрия. Кроме того, Евро-2019 – отборочный турнир для участия на Олимпиаде-2020, то есть Россия осталась и без этих соревнований.

Это уже третья подряд неудачная попытка молодежной сборной России отобраться на континентальное первенство. В последний раз она играла в финальной части соревнования в 2013 году.