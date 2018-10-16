РПЦ: Разрыв отношений с Константинополем — ради дружбы
Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом ради единства и примирения.
Об этом 16 октября сообщает РБК со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду. Он назвал разрыв отношений с Константинополем «вынужденной жестокостью» и единственно возможным поведением. «Но целью оно имеет только одно — восстановление братского общения с теми, с кем оно было прервано», – заявил представитель церкви.
О том, что РПЦ разрывает отношения с Константинополем стало известно накануне. Решение Всемирного патриархата о предоставлении автокефалии Украинской церкви в России назвали беззаконным и политически мотивированным.
Разрыв отношений уже привел к тому, что прихожане РПЦ больше не могут причащаться на Афоне. Решение РПЦ также может помешать доставке в Россию некоторых христианских святынь, но это не скажется на Благодатном огне, заверяют в Московском патриархате.
Справка:
11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было заявлено, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии будет продолжено. Константинополь, кроме того, снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.