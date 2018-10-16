20 иранских компаний и банков попали под санкции США. Их обвиняют в финансировании обучения детей-боевиков

Власти США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков. Об этом сообщается 16 октября на сайте американского министерства финансов.

Как утверждают в США, иранские власти с помощью этих компаний предоставляли финансовую помощь боевикам группировки Bonyad Taavon Basij, которая подчинятся элитному иранском военно-политическому формированию — Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Под санции попали четыре инвесткомпании (Tadbirgaran Atiyeh, Negin Sahel Royal Company, Mehr Eqtesad Financial Group и Technotar Engineering Company) и пять банков (Mehr Eqtesad Bank, Bank Mellat, Parsian Bank, Sina Bank и Bahman Group). По информации минфина США, банки ежегодно переводят боевикам сотни миллионов долларов в виде дивидендов, а также регулярно предоставляют кредиты. Также ограничения коснулись иранского производителя тракторов Iran Tractor Manufacturing Company (ITMC) — крупной долей компании владеют Mehr Eqtesad и Negin Sahel Royal Company. Еще три компании - Technotar Engineering, Zinc Mines Development Company и Esfehan's Mobarakeh Steel Company (крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке) также пострадали из-за своих владельцев.

«Сеть Bonyad Taavon Basij — это пример того, как КСИР и иранские военные распространили свое влияние на все основные индустрии и используют кажущийся легальным бизнес для финансирования терроризма. Эта обширная сеть компаний предоставляет финансовую инфраструктуру боевикам для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу КСИР», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Bonyad Taavon Basij — это группировка, которая была сформирована после иранской революции 1979 года. Является одним из основных органов внутренней безопасности Ирана, имеет филиалы в каждой иранской провинции. Занимается, в том числе, воспитанием школьников и боевой подготовкой детей до 12 лет. США считают, что после обучения дети отправляются воевать в Сирию на стороне Башара Асада.