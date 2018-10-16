Лахта Центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию. До открытия комплекса осталось меньше года

Служба государственного строительного надзора Петербурга опубликовала разрешение на ввод в эксплуатацию Лахта Центра. Документ размещен на официальном сайте Госстройнадзора вечером 16 октября. Как сообщили в пресс-службе АО «МФК Лахта Центр», дочерней компании «Газпром нефти», которая отвечает за строительство небоскреба, приемка работ началась в феврале 2018 года. Обмеры помещений четырех объектов комплекса, занимающих 400 тыс. кв.м., заняли полгода.

«Разрешение на ввод – точка в истории строительного периода Лахта Центра. Оно же запускает обратный отсчет до момента открытия комплекса. Не менее года займут окончательные приготовления деловых и общественных пространств операторами и арендаторами: завершение отделки, обустройство помещений, установка оборудования и работы по благоустройству», – пояснили в пресс-службе АО «МФК Лахта Центр».

Строительство Лахта Центра началось в октябре 2012 года. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 метра. Небоскреб стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе: он на 88 метров превосходит московскую «Башню Федерации», уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне.

Многофункциональный комплекс состоит из четырех объектов (башня, многофункциональное здание, парковка и стилобат) общей площадью более 400 тыс. кв. м. Генподрядчиком проекта выступает «Ренейссанс констракшн». Архитектурную концепцию разработал коллектив RMJM под руководством архитектора Тони Кеттла. В реализации проекта участвует около 600 российских и иностранных компаний и более 20000 человек из 18 стран.