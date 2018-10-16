РПЦ может прекратить службы у Гроба Господня в Иерусалиме
Русская православная церковь (РПЦ) приостановит службы в храме Гроба Господня, если Иерусалимский патриархат займет сторону Константинопольского. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на РИА «Новости», об этом 16 октября заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.
«Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит „филаретовцам« служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически, это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников», — пояснил игумен.
Он уточнил, что последователи РПЦ смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, однако ни причащаться, ни служить там больше будет нельзя.
Справка:
Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным Синодом 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Разрыв отношений приведет к тому, что прихожане РПЦ больше не смогут причащаться на Афоне. Насельники Пантелеимонова монастыря на Афоне, который традиционно считается «русским», хотя и подчиняется Фанару, пока не будут покидать обитель. Решение РПЦ может помешать доставке в Россию некоторых христианских святынь, но это не скажется на Благодатном огне, заверяют в Московском патриархате.
11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было заявлено, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии будет продолжено. Константинополь, кроме того, снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.
В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. Украинская полиция готовится к массовым беспорядкам из-за церковного раскола.