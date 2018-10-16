РПЦ может прекратить службы у Гроба Господня в Иерусалиме

Русская православная церковь (РПЦ) приостановит службы в храме Гроба Господня, если Иерусалимский патриархат займет сторону Константинопольского. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на РИА «Новости», об этом 16 октября заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.

«Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит „филаретовцам« служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически, это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников», — пояснил игумен.

Он уточнил, что последователи РПЦ смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, однако ни причащаться, ни служить там больше будет нельзя.