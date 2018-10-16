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Бизнес
16.10.2018 20:28
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Ядерщики-полярники Макаровки подготовят экипаж для ледокола «Арктика»

Сдаточную и приемную команды для передачи строящегося ледокола «Арктика» обучат в специально оборудованном центре на базе госуниверситета имени Макарова. Ожидается, что Балтийский завод выполнит свои обязательства перед заказчиком летом 2019 года.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», центр арктических компетенций 16 октября открыли на Васильевском острове, в корпусе университета речного и морского флота. Инспиратором выступил Атомфлот (структурное предприятие «Росатома»), для которого Балтийский завод строит ледоколы типа  ЛК-60Я. Фактически создан пункт управления – точная копия того, что установлен на головном судне проекта 22220 – «Арктике». Тренажёр позволяет смоделировать аварийную ситуацию и отработать противодействие. На настоящем ледоколе с настоящим атомным реактором такие учения невозможны.

Первыми учениками станут механики Балтийского завода, из которых сформируют сдаточную команду ледокола «Арктика». Затем обучат приемную команду Атомфлота, экипаж, и только после очередь дойдёт до курсантов Макаровки и переквалификации судомехаников морально устаревших ледоколов. Срок обучения – два месяца.

«Важно, что курсанты получат возможность общаться с теми, кто уже работает в Арктике», – заявил на открытии центра и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Ледоколы типа ЛК-60Я за счёт своей осадки способны с одинаковой легкостью маневрировать как в глубокой воде, так и в мелководье. Экономичность эксплуатации достигается за счёт максимально эффективного расхода электроэнергии и количества обслуживающего персонала. На ледоколах прежнего поколения экипаж состоит из ста с лишним человек, для нового проекта потребуется вдвое меньше.

Президент Владимир Путин назвал Арктику приоритетной и поручил, чтобы к 2024 году объём грузоперевозок по Северному морскому пути достиг 80 миллионов тонн в год. По итогам 2017 года, вышла цифра 10,7 млн тонн. По прогнозам Росморречфлота, к показателю в 70 миллионов тонн Севморпуть придёт только к 2030 году, и это ставит под сомнение амбиции конкурировать с Суэцком каналом, у которого объём перевозок исчисляется миллиардом тонн.

«Это (выполнение задачи президента) потребует строительства новых судов, для них нужны новые кадры, строительство новых ледоколов, в первую очередь, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию в восточном секторе Арктики, понадобятся сверхмощные ледоколы типа «Лидер», для них нужен квалифицированный персонал, который и будет обучаться вот в таких центрах», – сказал на открытии центра в Петербурге заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков.

По словам директора университетского института дополнительного профессионального образования Сергея Айзинова, до конца года будет сформирована методическая база и в январе 2019-го начнётся учебный процесс.

«Я бы обратил внимание, что с 1968 года мы готовим кадры ядерщиков, но на гражданском флоте аварий не было. На военном – были, на гражданском не было», – похвалился ректор Госуниверситета речного и морского флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников.

Тренажёрный комплекс по управлению реакторной установкой «РИТМ-200» построен Балтийским заводом в рамках контракта по «Арктике» и юридически пока принадлежит ему. Официально он будет передан вместе с готовым заказом. Строительство головного ледокола проекта 22220 началось в 2013 году и должно было завершиться в 2017-м, однако сроки были сорваны и теперь в плане стоит 2019 год.

«Я очень надеюсь, как бы это сказать в мягкой форме, что летом (следующего года) мы сможем вас пригласить посмотреть, как этот ледокол начинает двигаться», – поделился с журналистами глава дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

Планируется, что серия ледоколов типа ЛК-60Я будет состоять из пяти судов. После «Арктики» на Балтийском заводе заложили «Сибирь» и «Урал». Общая стоимость двух ледоколов – 84,4 млрд рублей. Первый должен быть сдан в 2020 году, второй – в 2022-м.


© Фонтанка.Ру

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