С площадки возле школы в Веселом поселке, где пятеро детей отравились парами ртути, вывезли 70 кг отравленных отходов

Скейтбордную площадку возле 339 школы в Невском районе Петербурга полностью демонтировали и огородили. Площадь загрязнения ртутью заняла 100 квадратных метров.

Как сообщает 16 октября управления Роспотребнадзора Северной столицы, в самой школе на улице Дыбенко по состоянию на вторник превышения концентрации паров ртути не зафиксировано, занятия отменять необходимости нет. Ранее сообщалось, что на лестнице с 1 по 4 этаж и в одном из кабинетов предельно допустимые концентрации (ПДК) превышали норму примерно в два раза.

Подведомственный комитету по природопользованию ГУП «Экострой» после повторных замеров на скейтплощадке зафиксировал превышение ПДК в диапазоне от полутора до 90 раз. Площадку демонтировали, грунт под ней также собрали, было вывезено 70 кг ртутьсодержащих отходов, общая площадь загрязнения заняла 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось о госпитализации двоих школьников с признаками отравления ртутью, 16 октября в больнице оказалось еще трое, все они ученики четвертого класса, одноклассники мальчика, который принес ядовитый металл во двор школы. Токсичное вещество оказалось там еще 27 сентября. Другой ребенок в том же Веселом поселке принес коробку с опасным веществом домой.

Параллельно проверку начала районная и природоохранная прокуратура Петербурга. Ведомство в том числе интересует, почему сотрудники ГУП «Экострой» не доложили о загрязнении «в ответственные государственные органы».