На АЗС «Газпромнефть» возникли перебои с бензином. Причиной могла стать попытка сдержать рост цен

В петербургских АЗС «Газпромнефти» исчез из продажи АИ-95. Как сообщили 16 октября читатели «Фонтанки», как частным, так и корпоративным клиентам отказывают в заправке, предлагая подождать от нескольких часов до полутора суток. По телефону горячей линии подтвердили отсутствие топлива в нескольких точках в разных районах города.

О ситуации также осведомлены другие участники рынка. «К нам уже массово обращаются клиенты. Но мы всех не вытянем», – прокомментировали в одной из петербургских сетей АЗС.

«На ряде АЗС сети в Петербурге временно отсутствует бензин АИ-95», подтвердили в «Газпромнефти». Причины проблемы в компании не прокомментировали, но признали, что в течение ближайших часов решить ее не получится. Возобновить поставки пообещали завтра и полностью нормализовать ситуацию к 18 октября.

Надо отметить, что последние недели именно на заправках этой сети можно было застать больше всего клиентов, – автовладельцы стояли в очереди за топливом по самым дешевым в городе и пригородах ценам.

По словам участников рынка, в последнее время объем предложения АИ-95 на рынке ограничен, в том числе из-за ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Однако если другие игроки сумели сделать запасы, то «Газпромнефть» могла не покупать топливо, рассчитывая на снижение цен.

По словам президента нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олега Ашихмина, косвенным подтверждением нехватки бензина может быт тот факт, что в последнее время компания перестала торговать мелким оптом. «Сегодня даже на биржу не выходили», – сказал он. Кроме того, сигналы об отсутствии топлива на АЗС «Газпромнефти» поступают и из других регионов, отметил он.

Цены на бензин «скачут» с начала летнего сезона. В некоторых регионах, в Якутии, например, стоимость 1 литра 92-го превысила 50 рублей. Нефтяники указывали на то, что цены разогнала мировая конъюнктура. Из-за роста мировых цен поставлять топливо на внешние рынки стало выгоднее. Как результат, на внутреннем образовался дефицит, из-за которого топливо начало дорожать.