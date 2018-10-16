Вояж по Европе с почти 40 преступлениями: современных «Бонни и Клайда» раскрыл GPS

Почти 15 тысяч километров проехала по всей Европе семейная парочка современных «Бонни и Клайд» на украденной у зазевавшегося британца Ford Mondeo, попутно грабя автомобили и придорожные магазинчики. Им самим удалось улизнуть. Эту историю публикует 16 октября британский таблоид The Sun.

Элиотт Хигинс, британец, живущий в городе Кадис в Испании, решил продать свой 12-летний Ford Mondeo. На объявление откликнулись двое супругов, и во время небольшого тест-драйва, в момент, когда Эллиот вышел из салона на бензоколонке, они просто угнали машину. Через три недели испанская полиция с помощью GPS-модуля, встроенного в радиоприемник, обнаружила брошенный «Форд» в 500 километрах от Кадиса, неподалеку от Валенсии. Этот же модуль позволил установить и «круговой» маршрут, по которому двигались угонщики.

Выяснилось, что они проехали не менее 15 тысяч километров по всей Европе, включая Польшу и Чехию. Более того, с помощью Элиотта испанской полиции удалось идентифицировать угонщиков, это оказалась известная парочка, промышляющая, в том числе, угоном и перепродажей мотоциклов. Кроме того, современные «Бонни и Клайд» не гнушались воровством и грабежами. Проследив досконально маршрут злосчастного «Форда», полиция установила связь угонщиков с еще как минимум 38 случаями грабежей, угонов и других преступлений, от торговли наркотиками до сексуального насилия. Узнав обо всем этом, Элиотт Хигинс был, по его словам, даже рад, что так легко отделался, поскольку, скорее всего, его могли просто убить.

Полиция надеется, что свидетельские показание британца позволят быстро обнаружить и арестовать преступников. Пока The Sun пишет лишь то, что женщина представилась Джулией, но это вовсе не обязательно ее настоящее имя.