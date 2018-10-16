Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию

Для роспуска Национального собрания Армении и назначения досрочных парламентских выборов премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку, как и обещал ранее.

Об этом он заявил в эфире общественного телевидения 16 октября, сообщает издание «Sputnik Армения».

«Момент волнительный, потому что подытоживаем этап революции и вступаем в новый этап. Подытоживая пять месяцев работы, хочу поблагодарить народ за безграничную поддержку и извиниться, если кого-то разочаровал и не сумел оправдать доверие и законные ожидания людей», – сказал Пашинян.

С этого момента Пашинян становится временно исполняющим обязанности главы кабмина. Теперь Национальное собрание должно дважды за 15 дней не выбрать нового премьера. В этом случае парламент распустят и будут назначены досрочные выборы. Подробнее о том, кто примет участие в избирательной кампании и почему на выборы не пойдет «союзник Путина», читайте в материале «Фонтанки».

Ранее Пашинян уволил шестерых министров от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» из-за принятия законопроекта, который защищает Национальное собрание от роспуска при отставке премьер-министра. Глава кабмина назвал его «позорным» и «контрреволюционным». После он договорился с парламентом и заявил о грядущей отставке. Внеочередных выборов требовали протестующие под стенами парламента Армении в начале октября.