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Павла Мамаева обвинили в побоях. От хулиганства его может спасти примирение с чиновниками

Футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву предъявили обвинение в побоях в рамках уголовного дела о двух драках в Москве. Искать хулиганство следствие собирается на записи избиения чиновников, а адвокат заявляет, что второго обвинения может и не быть – стулом размахивал Александр Кокорин.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к следствию, 16 октября Мамаеву предъявлено обвинение по статье 116 УК РФ – побои. Следствию ещё предстоит изучить запись из кафе «Кофемания», но пока не ясно — будет ли предъявлено обвинение по этому эпизоду. 

Ранее с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым провели первые следственные действия после ареста. Очные ставки футболистов с потерпевшими прошли в «Бутырке». По словам адвоката Мамаева, его подзащитный может надеяться на примирение с чиновником Минпромторга Денисом Паком, а также с директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Оба пострадали в «Кофемании». 

«Было выявлено, что к эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления, не поступало», – цитирует адвоката «Спорт-Экспресс». По мнению защиты, в действиях по отношению к Гайсину также не было ничего тяжелее побоев и речи о хулиганстве не идёт. 

Примирение, отмечает адвокат, зависит от потерпевшего. Мамаев уже принёс извинения и выразил готовность загладить вред, в том числе материально.

Справка:

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по делу о двух драках в Москве. По версии следствия, от звезд футбола пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Избиения были зафиксированы камерами наблюдения.

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