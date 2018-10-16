Видео объясняет, как на Наставников мотоцикл оказался на крыше автомобиля

«Загадку» курьёзного ДТП на проспекте Наставников раскрывает видеозапись момента столкновения, выложенная 16 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ДТП произошло накануне днём на перекрёстке Ленской улицы и проспекта Наставников. «Мотоциклист прилёг на крышу. Не свою», – рассказала в группе очевидица Анна. Другие свидетели сообщили, что мотоциклист прихрамывает, но видимых серьёзных повреждений нет. Сам он объявил в комментариях: «Всё нормально, я цел! Продолжим мотокарьеру после ремонта».

Как оказалось, момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как мотоциклист на полной скорости врезался в «Тойоту», заканчивающую поворот налево. Человек перелетел через автомобиль и упал на асфальт, а его транспорт остался на крыше «Тойоты».