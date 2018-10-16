«Фонтанка» за 60 секунд — 16 октября

Туроператоры и паломники по-своему пытаются осмыслить заявление Московской патриархии о том, что нашим православным больше нельзя молиться на Афоне. По всему выходит, что и жить в бесплатных монастырских гостиницах нельзя — там поминают Константинопольского патриарха. Придется уходить в горы.

Земельные активы Ильи Трабера в порту Усть-Луга уже стоили миллиарда компании, которой они не факт, что достанутся. Потому что появился претендент, с которым в суде, если что, не поспоришь – победительница конкурса «Юрист сезона. Весна-2017» Мария Кудинова.

Депутат Оксана Дмитриева объяснила, как и на елку влезть, и дома в историческом центре отреставрировать, не расселяя жильцов. Спойлер — государственно-частным партнерством. Осталось найти смелых инвесторов.

Вице-премьер по строительству Виталий Мутко хочет вернуться в большой футбол. Но против него — сразу три претендента. Это глава «Газпром нефти» Александр Дюков, владелец «Спартака» Леонид Федун и сын Жириновского – Игорь Лебедев. Виталий Валентинович, поднажмите!

Почему вода в кране у всех одинаковая, а коммунальные платежи разные? Объясняем по пунктам.

Генеральный директор компании «Технопоиск» Диана Желяскова приговорена к году колонии за неуплату налогов. С учетом штрафов ущерба насчитали на 3 млрд рублей. За каждые 8 миллионов — сутки отсидки.

Финский концерн Stockmann останется в памяти петербуржцев. ТЦ «Невский центр» продали чешскому холдингу PPF Real Estate. Сыра и «сумасшедших дней» там больше не будет.

В Ломоносове на тротуаре заблудился автобус. Водителя обещают уволить за странные маневры. Его начальника — тоже.