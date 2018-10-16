На Украине разбился Су-27. Погибли американский и украинский пилоты

Самолет ВВС Украины потерпел крушение в районе села Уланив около пяти часов вечера 16 октября. Погибли два пилота. Один из них является гражданином США.

О крушении сообщает пресс-служба генштаба ВСУ. Су-27 разбился между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в Винницкой области Украины, самолет совершал учебно-боевой полет. На месте крушения были найдены тела двух пилотов. По информации СМИ, на борту находились украинский летчик и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США.

8 октября на Украине начались воздушные учения НАТО «Чистое небо — 2018». Базы устроены на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях.