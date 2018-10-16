Исчезающие от станций метро велосипеды в подземке объяснили служебной инструкцией

Вернуть двухколесного друга поможет только ключ от замка.

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Любители двухколесного транспорта в Петербурге в соцсетях обсуждают пропажу велосипедов, пристегнутых к пандусам для инвалидов возле станций метро. В подземке 16 октября объяснили — замки срезают сотрудники метрополитена по служебной инструкции.

Пост под заголовком «Метрополитен против своих пассажиров» появился в одном из городских велосообществ Петербурга «ВКонтакте» еще на прошлой неделе, дискуссия не утихает до сих пор. Подписчик паблика пожаловался, что по пути на работу оставил велосипед пристегнутым возле одной из станций и поехал дальше на метро, однако после трудового дня свой транспорт не нашел. Позже выяснилось, что замок срезали сотрудники подземки.

«Метрополитен мог бы взять на заметку растущую в Петербурге популярность велосипеда и удовлетворить потребности своих пассажиров, установив вместительные крытые паркинги, или хотя бы просто поставить обычные П-образные парковки возле станций. Но нет. Вместо этого служба безопасности «Петербургского метрополитена» без объявления войны начала срезать замки и забирать велосипеды», – рассуждают администраторы «Петербургского велосообщества».

В разговоре с «Фонтанкой» в пресс-службе метро рассказали, что велосипед исчез по вине самого владельца – тот пристегнул его к пандусу для инвалидов возле станции «Гражданский проспект», что запрещено правилами метрополитена. Такие случаи, уточнили в подземке, бывают нечасто, но практика уже отлажена. Велосипед хранится на той станции, где его оставили, 10 дней, после чего, если владелец за ним не вернулся, его передают в стол находок. Чтобы забрать транспорт, недостаточно заявить о его пропаже — владелец должен прийти с ключом от замка, которым велосипед был пристегнут. О возмещении ущерба за испорченный замок речи не идет. «Наоборот, могли бы брать с них за хранение. В вестибюлях станций для складирования велосипедов места не предусмотрено, но сотрудники его изыскивают», – добавили в метро.

Забирать оставленные против правил велосипеды сотрудников подземки вынуждает служебная инструкция. В ней аналогичные меры прописаны и для другого транспорта и предметов, например, детских колясок.

Развитием инфраструктуры для велосипедистов в городе занимается Центр управления парковками. Ранее сообщалось о строительстве еще двух трасс для любителей двухколесного транспорта. Два новых маршрута пройдут мимо перехватывающих автомобильных парковок около станций метро «Бухарестская» и «Волковская», на которых есть парковки и для велосипедов. В настоящее время протяженность велодорожек в городе составляет 115 километров.

Надежда Мазакина, "Фонтанка.ру"