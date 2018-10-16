Не прошло и дня: ГИБДД наказала водителя автобуса, курсировавшего по тротуарам

Оперативно сработали сотрудники УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Утром 16 октября в ходе мониторинга СМИ они нашли ролик с нарушением правил дорожного движения в Ломоносове – проездом автобуса по тротуару, к обеду возбудили расследование, а к вечеру уже определились с наказанием.

Как сообщает отдел пропаганды управления, за движение по тротуару в нарушение ПДД в отношении 39-летнего жителя Петербурга составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.15, часть 2, КоАП РФ (движение по тротуарам). Ему назначено наказание в виде административного штрафа, размер которого, согласно КоАП, составляет 2 тысячи рублей.

Компания-перевозчик, обслуживающая маршрут, со своей стороны заявила о том, что водитель будет уволен, как и начальник ломоносовской транспортной колонны.

Объяснение поступка водителя есть в соцсетях. По словам очевидцев, водитель объезжал ДТП, перекрывшее дорогу.