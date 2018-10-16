Комитет по этике РФС рассмотрит дело Кокорина и Мамаева после решения суда
Российский футбольный союз обратился в комитет по этике, который должен оценить поведение Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, опубликованном 16 октября.
В РФС подчеркнули, что по требованию регламента и для объективности рассмотрения вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении футболистов будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда.
Справка:
Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по делу о двух драках в Москве. По версии следствия, от звезд футбола пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Избиения были зафиксированы камерами наблюдения. Два друга уже рассказали члену общественной наблюдательной комиссии о первых впечатлениях от пребывания в изоляторе. По словам футболистов, за решеткой им «нормально», а «жизнь продолжается».