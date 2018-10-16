Комитет по этике РФС рассмотрит дело Кокорина и Мамаева после решения суда

Российский футбольный союз обратился в комитет по этике, который должен оценить поведение Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, опубликованном 16 октября.

В РФС подчеркнули, что по требованию регламента и для объективности рассмотрения вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении футболистов будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда.