Евросоюз по предложению Финляндии запрещает вылов форели в Балтийском море

Совет ЕС одобрил предложение Финляндии запретить коммерческий промысел морской форели в Балтийском море в 2019 году. Это большой шаг вперед по защите красной рыбы, сообщает 16 октября в твиттере министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии.

На заседании Совета министров сельского и рыбного хозяйства стран ЕС в Люксембурге 15 октября были утверждены квоты на вылов рыбы в Балтийском море на следующий год.

«Наше предложение о запрете вылова морской форели в открытом море получило сильную поддержку, что предотвращает указание в отчётности лосося как морской форели и улучшает практические меры контроля», – рассказал министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Яри Леппя.

Европейские государства, имеющие выход к Балтийскому морю, и Еврокомиссия также взяли на себя обязательства прекратить незаконный вылов лосося с начала 2019 года. На практике это означает усиление контроля за рыбным промыслом на Балтике.

Квоты на вылов сельди снизили на 7% – 48%, в зависимости от района, больше всего – в западной части Балтийского моря. Лимит на лосося остался прежним — 91 тыс. тонн. Увеличили квоты на вылов камбалы (+43%, до 10 тыс. тонн) и кильки (+3%, 271 тыс. тонн).