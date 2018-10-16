ФСИН опровергает информацию об ухудшении здоровья Сенцова
Сотрудники российской пенитенциарной системы настаивают, что состояние украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего в российской тюрьме срок по обвинению в терроризме, оценивается как удовлетворительное. Сестра заключенного ранее рассказала, что он попал в реанимацию.
«В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осуждённого Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. В настоящее время состояние его здоровья медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное», – сообщает 16 октября УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Работники исправительной системы настаивают, что Олег Сенцов в данный момент находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением врачей. «В госпитализации в реанимационное отделение не нуждается», – резюмируется в сообщении ФСИН.
Сестра украинского режиссера Наталия Каплан ранее заявила в комментарии украинскому «24-му каналу», что многомесячная голодовка привела к многочисленным проблемам со здоровьем, поэтому Сенцова якобы поместили в реанимацию.
Справка:
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Сенцов неоднократно отказывался писать прошение о помиловании.Голодовку он прервал 5 октября под угрозой начала насильственного кормления.