ФСИН опровергает информацию об ухудшении здоровья Сенцова

Сотрудники российской пенитенциарной системы настаивают, что состояние украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего в российской тюрьме срок по обвинению в терроризме, оценивается как удовлетворительное. Сестра заключенного ранее рассказала, что он попал в реанимацию.

«В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осуждённого Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. В настоящее время состояние его здоровья медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное», – сообщает 16 октября УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Работники исправительной системы настаивают, что Олег Сенцов в данный момент находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением врачей. «В госпитализации в реанимационное отделение не нуждается», – резюмируется в сообщении ФСИН.

Сестра украинского режиссера Наталия Каплан ранее заявила в комментарии украинскому «24-му каналу», что многомесячная голодовка привела к многочисленным проблемам со здоровьем, поэтому Сенцова якобы поместили в реанимацию.