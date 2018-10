Сборная Финляндии по футболу впервые попробует выйти в Евро-2020. Некоторые прочат ей судьбу Исландии

Сборная Финляндии по футболу завершила четыре матча группового этапа Лиги Наций со стопроцентным результатом. Команда Суоми как никогда близка к первому в своей истории выходу в чемпионат Европы.

Были обыграны сборные Венгрии (1:0), дважды Эстонии (1:0 и 1:0) и Греции (2:0). Это позволило финнам набрать 12 очков и стать недостижимыми для соперников за два тура до окончания группового этапа.

Отметим, что успехи команды не остались не замеченными руководством страны. Например, матч против Греции 15 октября в Тампере посетил президент Финляндии Саули Ниинистё. Он активно болел за команду Суоми и на какое-то время даже спустился в фанатский сектор.

Первое место в группе означает, что сборная Финляндии сразится в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата Европы. Игра финской команды настолько вдохновила экспертов, что те уже сравнивают ее со знаменитой сборной Исландии, где футбол развит слабо, но благодаря самоотверженности игроков местная национальная команда сумела дойти до четвертьфинала Евро-2016.

