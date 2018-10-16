Пытавшегося придушить фельдшера скорой петербуржца нашли и отпустили домой

Фигуранта уголовного дела об избитом враче скорой помощи отыскали спустя два дня после его побега из квартиры во Фрунзенском районе Петербурга. Подозреваемого ограничили подпиской о невыезде.

Как сообщили «Фонтанке» в Следственном комитете Петербурга, куда по требованию ведомства из органов дознания районного управления МВД были переданы материалы дела, 16 октября 29-летнего петербуржца допросили и отпустили домой с подпиской о невыезде. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в нападении на фельдшера скорой помощи, которого фигурант сам к себе домой и вызвал. Как ранее писала «Фонтанка», врач приехал в квартиру на Малой Балканской улице ночью 14 октября, но вместо страдающего пациента нарвался на пьяного петербуржца. Тот толкнул его в стену и пытался придушить, после чего из квартиры сбежал. Найти буйного горожанина удалось спустя двое суток, уголовное дело возбуждено по статье «Побои».