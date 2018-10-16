На набережной Фонтанки создали веломаршрут протяженностью более 11 километров

По обеим сторонам набережной реки Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта появились выделенные полосы для велосипедистов. Протяженность велодорожек — по 2,5 км. Об этом 16 октября сообщило СПб ГКУ «Городской центр управления парковками».

Петербургскому бюджету пять километров велодорожек обошлись в 9,8 млн рублей. Их обустройством с августа 2018 года занималась компания «Промышленно-Инвестиционная группа». Новый участок увеличивает протяженность существующего веломаршрута на набережной Фонтанки до 11,2 км. Теперь проехаться по отдельной полосе велосипедисты смогут от Невы до Старо-Петергофского проспекта. Впрочем, в центре управления парковками обращают внимание на то, что процесс приемки работ еще не окончен.

Всего в 2018 году СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» запланировал создание 6 велосипедных дорожек протяженностью порядка 34 км по набережным Карповки, Морскому проспекту, проспекту Культуры, проспекту Юрия Гагарина и на Бухарестской улице. В учреждении надеются, что к концу года общая протяженность велодорожек в городе составит 115 километров.