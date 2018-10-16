Битва титанов: На Заневском сошлись лоб в лоб трамвай и троллейбус

Два «тяжеловеса» от общественного транспорта сошлись на оживлённом перекрёстке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга днем 16 октября и собрали большую пробку. А вскоре к ним присоединилась еще компания, пишут очевидцы.

На пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов, на площади у станции метро «Новочеркасская», лоб в лоб столкнулись троллейбус и трамвай, сообщает читательница «Фонтанки». В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» нам уточнили, что авария произошла в 16:20, трамвай 7-го маршрута поворачивал на Заневский и столкнулся с 22-м троллейбусом.

На место аварии вызвали скорую. Женщины-пассажирки обратились к медикам, чтобы проверить состояние, но серьезных травм никто не получил.

ДТП затруднило движение транспорта на перекрестке, а вскоре рядом произошла еще одна авария с участием двух автобусов и девушки на иномарке – та попыталась проскользнуть между ними, сообщила в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Анна. В результате движение на площади почти встало.

В настоящее время участников ДТП уже растащили, а сотрудники ДПС урегулировали движение, добавляют очевидцы.

