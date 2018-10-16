«#MeToo не затронуло мир политики». Уровень сексизма в парламентах европейских стран ужаснул политиков

Почти 85% женщин-депутатов в парламентах стран Европы сталкивались с психологическим насилием. Об этом говорится в исследовании Межпарламентского союза (МПС) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), опубликованном 16 октября.

Почти половина женщин-политиков заявили, что им поступали угрозы смерти, изнасилования или избиения. Около 70% депутатов отметили, что они были целью сексистских комментариев, большинство из которых поступает в социальных сетях. Четверть опрошенных признались, что испытали сексуальное насилие.

Опрос охватил 123 депутата в 45 европейских странах.