Вандала, по чьей вине в Перми не осталось ни «смерти», ни «счастья», задержали как подозреваемого по уголовному делу

Дознание одного из районных управлений МВД в Перми возбудило уголовное дело после порчи арт-объекта на набережной Камы. Пока разыскивали подозреваемого, глубокомысленное послание полностью исчезло.

О возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм» 16 октября сообщает пресс-служба регионального МВД. Ранее тех, кто приезжал на морской вокзал в Перми, встречала одухотворяющая надпись «Счастье не за горами», однако неизвестные в ночь на 11 октября заменили первое слово на «смерть». Замену смысла высказывания в местной администрации оценили как ущерб в 45 тысяч рублей.

Пока органы дознания выясняли, кому принадлежала идея подправить надпись, ее полностью демонтировали. Автора идеи нашли и задержали. Ему грозит до трех месяцев ареста. Местные власти обещали «счастье» горожанам вернуть.