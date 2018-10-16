Задержанных по делу о призывах к экстремизму первокурсников ВШЭ отпустили в статусе свидетелей

ФСБ после многочасового допроса отпустило двух 17-летних москвичей, которых утром 16 октября задержали из-за экстремистских призывов в Интернете.

Молодые люди стали свидетелями по делу, возбужденному по части 2 статьи 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Об этом сообщает правозащита «Открытой России».

Следователей интересовало, знали ли студенты о видео из Telegram-канала «Карательный отряд». Также были записаны образцы голоса задержанных, им задали несколько вопросов о политических взглядах. Студенты рассказали, что видели в здании еще одного своего ровесника.

Напомним, что утром 16 октября сотрудники ФСБ за экстремистские призывы задержали двух 17-летних молодых людей. В их домах провели обыски, изъяв флаги, наклейки и оргтехнику. Родители задержанных рассказали, что следователей интересовали комитет «Нация и Свобода», который выступает за «возвращение русским людям отнятых у них прав и свобод», а также националистический Telegram-канал «Карательный отряд». Студентов увезли на машине без номеров в Управление ФСБ в Большом Кисельном.