Финский суд оставил под арестом подозреваемого в отмывании миллионов евро россиянина
Суд Варсинайс-Суоми отказал гражданину России, который проходит подозреваемым по делу компании Airiston Helmi, в освобождении из-под стражи. Об этом 16 октября сообщила полиция Финляндии.
36-летний россиянин ходатайствовал отменить меру пресечения в виде ареста, однако суд продлил содержание под стражей на время следствия на основании подозрений в отмывании денег в особо крупных размерах.
На освобождении настаивает также второй подозреваемый – гражданин Эстонии, его просьба будет рассмотрена завтра, 17 октября.
Справка:
Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников - основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг», гендирекотором – Елена Романова. Airiston Helmi, по данным финских СМИ, с 2007 по 2014 год приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и дома, на сумму 9,6 млн евро. При этом деятельность её, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной. Во время спецоперации 22 - 23 сентября, в которой приняли 400 финских силовиков, были изъяты носители с терабайтами информации, 3 млн евро наличными и ещё некоторое количество иностранной валюты, задержаны двое подозреваемых, 26 сентября они были арестованы. По некоторым данным, один из них — 36-летний гражданин России Глеб Еремин, в 2016 году входивший в правление Airiston Helmi, второй — 51-летний гражданин Эстонии Борисс Ильичев, который был сотрудником компании. Сейчас в руководстве АО значатся итальянец Мауро Барби (Mauro Barbi) и проживающая в Парайнен Ланг Фуонг Тран-Охман (Lan Phuong Tran-Öhman).
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