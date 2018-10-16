Финский суд оставил под арестом подозреваемого в отмывании миллионов евро россиянина

Суд Варсинайс-Суоми отказал гражданину России, который проходит подозреваемым по делу компании Airiston Helmi, в освобождении из-под стражи. Об этом 16 октября сообщила полиция Финляндии.

36-летний россиянин ходатайствовал отменить меру пресечения в виде ареста, однако суд продлил содержание под стражей на время следствия на основании подозрений в отмывании денег в особо крупных размерах.

На освобождении настаивает также второй подозреваемый – гражданин Эстонии, его просьба будет рассмотрена завтра, 17 октября.