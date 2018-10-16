Микроавтобус и тягач не разъехались на трассе М-10 в Ушаках. Есть жертвы

Смертельная авария произошла в Тосненском районе Ленобласти днем 16 октября. От полученных травм скончались два человека.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 636-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в поселке Ушаки. В 15:05 там столкнулись микроавтобус FIAT Ducato и седельный тягач Volvo с полуприцепом.

В результате аварии в «Фиате» погибли водитель и пассажир. Обоим на вид было лет 40 – 50, точный возраст устанавливают в полиции. За рулем фуры находился 54-летний мужчина. По факту произошедшего ведется проверка.

В группе «ВН Дальнобой» один из очевидцев опубликовал видеозапись с места инцидента. На кадрах видно, что микроавтобус от удара частично съехал с дороги.

По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на проспекте Кирова в Ушаках, по которому проходит М-10, собралась пробка в обе стороны. В направлении из Петербурга затор начинается еще на объездной вокруг поселка.