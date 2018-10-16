Госдума запретила рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций. Фрилансерам грозят штрафы до 2,5 тысячи рублей

Государственная дума приняла законопроект, по которому будут штрафовать за рекламу услуг по написанию курсовых, дипломов, диссертаций и прочих научных работ за студентов и аспирантов. Запрет поместили в одну статью с наркотиками, взрывчаткой и человеческими органами.

Депутаты одобрили законопроект в третьем чтении 16 октября, документ доступен на сайте Госдумы. С момента его внесения в апреле 2018-го текст поправки не изменился. Запрещается реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, диссертаций и «иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации». Законопроект, если его одобрит верхняя палата и подпишет президент, добавит пункт в 7-ю статью Закона «О рекламе». В ней перечислены товары, реклама которых не допускается, в настоящее время это наркотические и взрывчатые вещества, человеческие органы, табак, услуги по искусственному прерыванию беременности, товары, подлежащие обязательной сертификации и регистрации, в случае ее отсутствия.

Штрафы предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях. Статья 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе» грозит наказанием от 2 до 2,5 тысячи рублей для физлиц, от 4 до 20 тысяч для должностных лиц и до полумиллиона для юрлиц.

При этом ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, а в случае, если будет доказано нарушение по вине рекламопроизводителя, то и он. Запрет касается не только рекламы в Интернете, но и объявлений на заборах, фасадах и рекламных щитах.

Как ранее писала «Фонтанка», вероятнее всего, запрет не скажется на рынке таких услуг. Большинство тех, кто занимается написанием работ, преподносят свои услуги как «помощь» и «консультирование». Как будут ловить нарушителей, осталось неясным. Законодательного механизма блокировки такой рекламы не существует.