Афон без русских

Организаторы паломнических туров спешно переписывают программы пребывания, паломники отменяют поездки, и все ждут решающего слова патриарха. Новость о том, что прихожанам РПЦ теперь запрещено молиться на Святой горе Афон, вызвала панику не только в этом сегменте турбизнеса.

Игорь Алексеев/Интерпресс

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков заявил, что после разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатом прихожанам РПЦ нельзя молиться и причащаться на Афоне. Теперь 19 монастырей, расположенных на полуострове, включая Свято-Пантелеимонов, восстановленный на средства, собранные в России, находятся в юрисдикции Константинопольского патриархата. Прямого запрета на паломничество на Святую гору нет. Но перемены грядут. Как минимум, подорожают путевки: некоторые турфирмы уверены, что теперь паломников нельзя размещать в монастырях, что в прежние времена было бесплатно. Между тем октябрь — лучшее время года для того, чтобы подняться на вершину Святой горы.

В мае 2016 года президент Владимир Путин побывал на Афоне и заявил, что Святая гора — «источник нравственных устоев общества».

На Афоне регулярно бывал экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров проводил там январские праздники, а чиновники из Ленобласти и вовсе ездили массово, духовной миссией по официальному приглашению владыки Мстислава, епископа Тихвинского и Лодейнопольского.

Из живущих на Афоне старцев самый известный в России – выходец из СССР отец Афанасий (Усенко). Несмотря на то что на Святой горе не жалуют новые технологии, он активно ведет соцсети, в которых выкладывает фотографии-загадки из серии «Найдите кота», высказывает оппозиционный настрой и сокрушает своих оппонентов эпитетами вроде «питух» и «духовный пигмей».

В сентябре митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказали в греческой визе, которая нужна была ему для паломничества на Афон. А теперь РПЦ объявила о разрыве канонического общения с Константинополем, и доступ к источнику устоев может осложниться по-настоящему.

Недельный тур на Афон стоит в среднем от 50 до 70 тысяч рублей с человека. В эту сумму входит авиаперелет, оформление демантериона — разрешения на посещение полуострова, экскурсии в сопровождении гида по заранее определенной программе. Проживание при монастырях и двухразовое питание бесплатны. Компаний, которые берутся организовывать паломнические поездки на Афон, в интернете десятки.

В агентстве «Православная компания «Паломник» «Фонтанке» уверенно сообщили, что в их работе ничего не меняется: «Только в таинствах участвовать нельзя и причащаться. Молиться — пока у нас информации такой нет, что нельзя. Поездки бронируют активно, на октябрь в нас осталось последнее место. Основной поток, который едет туда, — русские. В монастыри всех будут пускать. Со старцами пообщаться — на это гарантии не даем. У старцев свое расписание, свое настроение».

В «Православном паломническом центре Солунь» (подразделение «Музинидис-трэвел») тоже сохраняют олимпийское спокойствие: «Нам не поступало никакой информации о том, что есть какой-либо запрет. Если бы что-то такое было, нас бы уже предупредили. Люди бронируют паломнические поездки как обычно».

А вот в паломническом центре «Святая гора» признались, что срочно меняют программы для паломников.

– В монастыри заезжаем, поклоняемся святыням, уезжаем в другое место. На богослужения ходить не будем. И размещать будем не в монастырях, а в кельях, там, где не поминают Варфоломея, – обрисовал перспективы менеджер по телефону.

– Что за кельи?

– Ну, кельи в горах. Где именно, я вам не буду говорить, это наша коммерческая тайна.

– Пещеры, что ли?

– По уровню комфорта они как виллы, там все удобства есть. Там вложено 4 млн в ее стройку, что, думаете, халабуда какая-то? Это хорошие виллы. Туры станут подороже, но на сколько, пока сказать нельзя. Много отказов, в основном группы по 10 – 15 человек отказываются от поездок.

В «Паломнической службе Товия» вопрос, можно ли совершать паломничество на Афон, если молиться там запрещено, вызвал легкую панику. Сотрудники перебрасывали телефон друг другу, как горячую картошку. Наконец определились: «Позвоните в Патриархию! Или спросите у своего батюшки. Мы как отправляли людей, так и отправляем. Конечно, люди волнуются. Вы уже сотая, кто звонит».

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Московского патриархата. Однако там сообщили, что сейчас отец Александр Волков, с комментария которого и начался сыр-бор, не сможет ответить на наши вопросы.

Афон давно является любимым местом паломничества высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Друг друга они узнают по комбоскини на левом запястье — браслету из обработанных воском нитей, скрученных в узелки. В Петербурге Святая гора стала особенно популярна после прихода в Смольный губернатора Георгия Полтавченко, который на тот момент возглавлял попечительский совет «Русского Афонского общества». Смольный принял активное участие в финансировании восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. В 2014 году государственные дорожные предприятия, призванные следить за чистотой города, направили в этот фонд порядка 17 млн рублей – по сути, из кармана горожан. Прокуратура Петербурга, проверив информацию «Фонтанки», вынесла представление вице-губернатору Игорю Дивинскому, который входил в совет учредителей фонда.

Член совета директоров банка «Северный морской путь» и один из основателей Русского Афонского общества Константин Голощапов на вопрос «Фонтанки» о том, как теперь будет работать организация, ответил: это теперь неизвестно. Последнее паломничество на Афон собеседник «Фонтанки» совершил, по его словам, около полугода назад. «Пока святейший правила и наставление не вынес, никто ничего не знает, – сказал Константин Голощапов. – Все задают такой же вопрос. Святейший должен в ближайшее время обратиться к пастве и сказать, как жить. Потому что вопросы задают все, так же как вы, все озадачены. Только когда ответ из его уст прозвучит, будет определенность. А сейчас – только гадания. И я переживаю, и люди звонят, спрашивают. Сейчас все ждут возвращения святейшего, он должен завтра быть в Москве и, видимо, выступить со словом пастыря».

Экс-вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи каждый год со 2 по 6 января проводил в паломничестве на Афон. Теперь, видимо, уже в прошедшем времени, потому что запрет на молитву и причащение бывший чиновник приравнивает к запрету на посещение полуострова в принципе.

«Отдыхать и гулять я как болгарин езжу в Болгарию. А туда мы ездим молиться, причащаться и поклоняться святыням, – сказал Кичеджи. – Конечно, очень плохо, что на Афон мы не сможем ездить. Но мы не сможем ездить туда по собственному желанию. Мы являемся чадами РПЦ и будем исполнять то решение, которое примет Синод. У меня нет другого послушания, кроме как подчиниться». Но куда больше тревожит собеседника «Фонтанки» разрыв отношений Русской православной церкви с Константинополем. «Я испытываю страх перед тем, что случилось, – признался Кичеджи. – Это может повлиять на судьбы всего человечества. Это как если бы из цивилизационного здания вытащили стену. И как оно будет держаться на трех стенах? То, что случилось, — очень и очень серьезно. Что будет — никто не знает. Пушкин же говорил, что человеческий мозг — не пророк, а угадчик. Я чувствую шторм будущего».

Из двадцати афонских монастырей власть Константинопольского патриарха не признает только один – Эсфигмен. Но и его нашим паломникам не порекомендуешь, потому что монастырь давно ушел в раскол и Московский патриархат не признает тоже: по мнению братии, иерархи Православной церкви впали в экуменизм, потому что задружились с папой римским. К тому же именно в Эсфигмене вывешивали черные знамена (с признанным в России экстремистским) лозунгом «Ортодоксия эт Танатос» – модно, но на любителя.

Нашим священникам на Афон теперь, видимо, и вовсе дорога заказана: чтобы попасть на полуостров, надо, чтобы отдел внешних церковных связей РПЦ договорился с Константинопольским патриархатом о визите. В условиях разрыва отношений это фантастика.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»