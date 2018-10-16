Читатели «Фонтанки» помогают петербургской паралимпийской спортсменке отправиться на соревнования

Петербуржцы, в том числе читатели «Фонтанки», принимают активное участие в помощи спортсменке по бадминтону на колясках Наталии Прокофьевой – ей до начала соревнований надо успеть приобрести новую коляску. Собрана уже значительная часть необходимой суммы.

Напомним, не так давно спортсменка обнаружила, что при транспортировке на грузовом лифте (на месте тренировок), ее коляска застряла между кабиной лифта и шахтой. Когда коляску достали, стало очевидно, что восстановлению она не подлежит. Произошло это во время подготовки к третьему этапу Кубка России, который пройдет в Казани с 15 по 18 ноября.

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» организовал сбор средств для приобретения новой коляски. Как выяснилось, в Петербурге сейчас есть именно такая коляска, с нужными спортсменке параметрами: ее заказали из Германии, но не выкупили в свое время. «К сожалению, в силу, того, что поддержка нужна экстренная, госучреждения квоты Наталии выделить не могут – бюджет комитетов формируется на год вперед», – объяснили в фонде.

На призыв о помощи откликнулись петербуржцы. «Благодаря читателям «Фонтанки», друзьям спортсменки и посетителям краудфандинговой платформы уже удалось собрать значительную часть суммы. Сотрудники Благотворительного фонда в поддержку петербургских спортсменов с инвалидностью «ТОЧКА ОПОРЫ» и, конечно же, Наталия благодарят каждого, кто оказал поддержку», – рассказали в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».

«Искренне вас всех благодарю, что вы принимали и принимаете участие в сборе денежных средств, репостами, добрым словом, советами, спасибо что протянули руку помощи и вас очень много. За четыре дня нам удалось собрать на спортивную коляску около 100000 тыс. рублей на платформе и это не мало! Если мы будем в том же духе идти, то у нас всё получится», – сказала в свою очередь спортсменка.

Сбор средств продолжается. До 23 октября надо собрать еще 162 800 рублей.

Поддержать Наталию Прокофьеву можно ЗДЕСЬ, либо связавшись с сотрудниками БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» по телефону +7 (812) 983 72 21 или по электронной почте info@fondopora.ru.