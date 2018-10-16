Украинский митрополит опроверг свое стремление перейти в подчинение Константинополя

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что он переходит из Московского патриархата в Константинопольский.

«Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария», — цитирует владыку 16 октября RT.

При этом прокомментировать новость уже успел синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ. Его глава архиепископ Климент (Вечеря) заявил следующее: «Мне неизвестно, есть ли официальное заявление, подавал ли (его. — RT) в Киевскую митрополию митрополит Александр. Одного лишь заявления в прессе недостаточно для того, чтобы судить о его намерениях».

Архиепископ добавил, что в последнее время митрополит делал в прессе «много разных противоречивых заявлений».

Напомним, ранее ряд изданий со ссылкой на «Интерфакс-Украина» распространил слова владыки Александра о том, что после отмены Вселенским патриархом Варфоломеем документа от 1686 года, который передавал Киевскую митрополию Московскому патриархату, клириками Константинопольской церкви автоматически стали все священнослужители УПЦ.

«С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата», — сказал священнослужитель.

Весной текущего года иерарх УПЦ МП подписал обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.