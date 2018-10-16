Сестра Сенцова сообщила, что он попал в реанимацию из-за последствий голодовки
Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в российской тюрьме срок по обвинению в терроризме, попал в реанимацию больницы города Лабытнанги. Об этом украинскому «24-му каналу» 16 октября рассказала его сестра Наталия Каплан.
Она уточнила, что голодовка привела к многочисленным проблемам со здоровьем — у Сенцова якобы диагностированы ишемия, аритмия сердца, а также заболевания печени, желудка и других органов. Другие источники пока не подтверждают информацию о госпитализации режиссера. Ранее сам Сенцов категорически отказывался от помещения в реанимацию.
Напомним, Олег Сенцов держал голодовку 145 дней, он ее прервал 5 октября — после того, как его пообещали кормить принудительно.
Справка:
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Сенцов неоднократно отказывался писать прошение о помиловании.