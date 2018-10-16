Сестра Сенцова сообщила, что он попал в реанимацию из-за последствий голодовки

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в российской тюрьме срок по обвинению в терроризме, попал в реанимацию больницы города Лабытнанги. Об этом украинскому «24-му каналу» 16 октября рассказала его сестра Наталия Каплан.

Она уточнила, что голодовка привела к многочисленным проблемам со здоровьем — у Сенцова якобы диагностированы ишемия, аритмия сердца, а также заболевания печени, желудка и других органов. Другие источники пока не подтверждают информацию о госпитализации режиссера. Ранее сам Сенцов категорически отказывался от помещения в реанимацию.

Напомним, Олег Сенцов держал голодовку 145 дней, он ее прервал 5 октября — после того, как его пообещали кормить принудительно.