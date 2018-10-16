ФАС лишила миллиардера Илью Трабера дисконта

В борьбу за активы Валерия Израйлита включилась звезда сезона «Весна-2017», но угольщики Кузбасса пока эффективнее.

Александр Коряков/Коммерсантъ

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы не позволило признать несостоявшимися вторые торги имуществом крупнейшего землевладельца порта Усть-Луга – ОАО «Транспортно-логистический комплекс». Претендующая на активы компания Ильи Трабера упустила почти миллиард рублей, тем временем о готовности приобрести их заявило первое частное лицо – победительница конкурса «Юрист сезона. Весна-2017» Мария Кудинова.

Торги, которые состоятся

Антимонопольное ведомство запретило организатору торгов имуществом ОАО «Транспортно-логистический комплекс» считать последние торги несостоявшимися. Такое предписание обойдется ООО «Новые коммунальные технологии», которое участники рынка связывают с миллиардером Ильей Трабером, почти в 1 миллиард рублей. Ведь данные торги были вторыми, по закону дважды несостоявшиеся включают "зеленый свет" кредиторам, – те могут приобрести непроданное имущество должника с 10-процентным дисконтом. Выставленные на продажу активы ТЛК оценены в 9,3 миллиарда рублей, основной кредитор – «Новые коммунальные технологии». Если бы не решение питерского УФАС, они могли бы этим дисконтом воспользоваться.

Теперь организатор торгов ООО «Спутник» должен будет выпустить документ о том, что статус несостоявшихся у торгов отсутствует, опубликовать его и заодно опубликовать условия арендных договоров объектов недвижимости, заключенных с ТЛК. Эти объекты как раз и составляют основную ценность банкротящейся компании. Ведь ТЛК владеет землей, на которой располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2», и построенной на этой земле недвижимостью. Компании принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидорная компания, этим терминалом управляющая. В январе 2017 года стартовал процесс банкротства ТЛК по инициативе некоего ООО «Грос Ритейл», которое переуступило право требования долга «Новым коммунальным технологиям».

В документах таких слов нет, но участники рынка называют ТЛК основным активом миллиардера Валерия Израйлита.

Согласно предписанию антимонопольного ведомства, организатору торгов придется еще предоставить возможность всем потенциальным покупателям ознакомиться с выставленным на торги имуществом, а также продлить срок заявок на участие в них. Все это должно произойти не позже 22 октября 2018 года, впрочем, никто не мешает организатору торгов ничего такого не делать и попытаться обжаловать решение ФАС в суде. Тогда процедура затянется.

Но на данном этапе питерское УФАС сделало все, чтобы торги прошли и оказались состоявшимися. Таков итог рассмотрения жалобы на их организацию, направленную компанией из Кемеровской области ООО «Капитал М». Ее единственным владельцем и генеральным директором, согласно данным информационно-аналитического агентства «СПАРК-Интерфакс», является юрист Андрей Матюшин. СМИ видят его в окружении обвиненного в мошенническом завладении угольными активами Кузбасса кемеровского миллиардера Александра Щукина.

Если все так, рискнем предположить: у господина Щукина появился оппонент достойной весовой категории – Илья Трабер.

Израйлита представляет юрист сезона «Весна-2017»

15 октября 2018 года на сайте питерского УФАС появился еще один любопытный документ – решение по результатам рассмотрения жалобы физического лица, которое также оказалось недовольным организацией торгов имуществом «Транспортно-логистического комплекса». В антимонопольном ведомстве категорически отказались называть это лицо (чтут закон о персональных данных), но «Фонтанке» удалось выяснить, что претендентом на приобретение активов Валерия Израйлита стоимостью почти в 10 миллиардов рублей стала очаровательная женщина. Это петербургский юрист Мария Кудинова, которая в прошлом году выиграла организованный газетой «Деловой Петербург» конкурс «Юрист сезона. Весна-2017».

Питерское УФАС решило передать жалобу Марии Кудиновой в соответствующее структурное подразделение ведомства для рассмотрения в порядке, установленном статьей 44 Закона «О защите конкуренции», – именно на такой формулировке настаивала звезда «Весны-2017». Рассмотрение случится не раньше чем через месяц, но уже сейчас можем предположить: женщина вряд ли планирует приобрести 10-миллиардные активы в порту Усть-Луга лично для себя.

Участники рынка на условиях конфиденциальности рассказали «Фонтанке», что, по их мнению, госпожа Кудинова в данном случае представляет не совсем свои интересы – она якобы действует по поручению акционеров «Транспортно-логистического комплекса», которым тоже не нравится перспектива получения «Новыми коммунальными технологиями» Ильи Трабера имущества компании с 10-процентным дисконтом. Если считать такую информацию соответствующей действительности, уместно констатировать появление четвертого претендента на основные активы миллиардера Валерия Израйлита – это сам Валерий Израйлит.

Напомним, что кроме кемеровского «Капитала М» претензии на активы ТЛК обозначили национальный транспортный оператор «Новотранс» Константина Гончарова и кипрская компания ACG Finance Limited, позиционирование которой пока вызывает вопросы.

Заказчик неизвестен

«Фонтанка» писала про эту фирму. Зарегистрированное в Москве представительство компании с ограниченной ответственностью «Эй-Си-Джи Файненс Лимитед» себя не скрывает. Имеет вполне современный сайт, на котором гордится собственными инвестиционными проектами, одним из них указано ОАО «Усть-Лужский лесной терминал «Фактор». Наши коллеги из 47 News.ru называют владельцем этой стивидорной компании бизнесмена Рамиса Дебердеева. «СПАРК-Интерфакс» видит связи господина Дебердеева с ACG Finance Limited и с бизнес-империей Ильи Трабера.

Из всего этого понятно, что ACG Finance Limited появляется в Усть-Луге не впервые, но однозначного ответа на вопрос о том, в чьих интересах действует сейчас, не дает. Вроде бы связь с Ильей Трабером у нее имеется, но зачем тогда жаловаться на нарушения в организации торгов, которые большинство приписывает интересам Трабера?

ACG Finance Limited принадлежит кипрской инвестиционной компании Aquila Capital Group, которая неоднократно проявляла себя в различных крупных сделках. В частности, Aquila Capital Group упоминается как агент при приобретении крупнейшим фармдистрибьютером «СИА Интернейшнл» 25% «Аптечной сети 36,6», при продаже сети супермаркетов «Астор» в Омске, ТРК «Столица» в Перми. Список можно продолжить.

Сама Aquila Capital Group принадлежит двум компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, поэтому их конечных бенефициаров просто так не увидеть. В любом случае, создается впечатление, что и Aquila Capital Group, и принадлежащая ей ACG Finance Limited работают в интересах конкретных заказчиков, которые просят их организовать проведение крупных сделок. Фигура заказчика ACG Finance Limited при покупке активов «Транспортно-логистического комплекса» в Усть-Луге пока неизвестна. На редакционный запрос в российском представительстве компании пока не ответили.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»