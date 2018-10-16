Автобусы-амфибии для экскурсий пойдут по Москве-реке. На них потратят 350 миллионов рублей

Власти Москвы планируют запустить в городе туристические автобусы-амфибии. Их закупка и обслуживание внесены в проект бюджета столицы на 2019 год, опубликованный на сайте Мосгордумы, пишет 16 октября «Российская газета».

Проектом предполагается выделить Мосгортрансу в 2019 году субсидию в размере 350 миллионов рублей на закупку автобусов-амфибий. А последующие ежегодные субсидии на содержание этих автобусов, согласно документу, составят 50 миллионов рублей.

Плавучие экскурсионные автобусы сейчас используют в таких городах, как Сан-Франциско, Будапешт, Гамбург или Амстердам. Сверху они не отличаются от обычного автобуса, а нижняя часть у них как у катера.

В 2016 году возможность запустить автобус-амфибию обсуждали и в Петербурге. Предполагалось, что он будет швартоваться на Университетской набережной, где установили бы специальный слип-съезд.