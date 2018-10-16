Шнуров написал стих о разрыве РПЦ с Константинополем. «Православные ребята, христиане поделили в Минске благодать»
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах высказался о размолвке Константинопольского патриархата и РПЦ на фоне информации о возможном предоставлении автокефалии Украинской церкви.
Музыкант настаивает, что на жизни народа разворачивающиеся события вряд ли скажутся, чему посвящены первые строки произведения, выложенного 16 октября в Instagram.
Сам себя не узнаю. Ты видишь, Люсь.
Не бухаю третий день уже!
То поклоны бью, то помолюсь
Бог, услышь! Я твой же протеже!
Православные ребята, христиане
Поделили в Минске благодать.
Но не выйдет море, гром не грянет
И других последствий не видать.
Далее Шнуров допускает, что может упасть ракета или загореться дом, однако: «Нам ведь, братцы, не в новинку это, // Тем, кто в семьдесят уже не пожилой».
После этого лидер «Ленинграда» в свойственной ему манере просит у Бога индифферентного отношения к происходящему, чтобы преодолеть невзгоды.
Справка:
Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным Синодом 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Разрыв отношений приведет к тому, что прихожане РПЦ больше не смогут причащаться на Афоне. Насельники Пантелеимонова монастыря на Афоне, который традиционно считается русским, хотя и подчиняется Фанару, пока не будут покидать обитель. Решение РПЦ может помешать доставке в Россию некоторых христианских святынь, но это не скажется на Благодатном огне, заверяют в Московском патриархате.