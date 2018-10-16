Шнуров написал стих о разрыве РПЦ с Константинополем. «Православные ребята, христиане поделили в Минске благодать»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах высказался о размолвке Константинопольского патриархата и РПЦ на фоне информации о возможном предоставлении автокефалии Украинской церкви.

Музыкант настаивает, что на жизни народа разворачивающиеся события вряд ли скажутся, чему посвящены первые строки произведения, выложенного 16 октября в Instagram.

Сам себя не узнаю. Ты видишь, Люсь.

Не бухаю третий день уже!

То поклоны бью, то помолюсь

Бог, услышь! Я твой же протеже!

Православные ребята, христиане

Поделили в Минске благодать.

Но не выйдет море, гром не грянет

И других последствий не видать.

Фото: скриншот/instagram.com/shnurovs

Далее Шнуров допускает, что может упасть ракета или загореться дом, однако: «Нам ведь, братцы, не в новинку это, // Тем, кто в семьдесят уже не пожилой».

После этого лидер «Ленинграда» в свойственной ему манере просит у Бога индифферентного отношения к происходящему, чтобы преодолеть невзгоды.