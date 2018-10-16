Митрополит московского патриархата на Украине объявил о своем подчинении Константинополю

Один из иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил о своем подчинении Константинополю. Автором высказывания стал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), который ранее подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии.

Как сообщает 16 октября РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина», владыка Александр заявил: после отмены Вселенским патриархом Варфоломеем документа от 1686 года, который передавал Киевскую митрополию Московскому патриархату, клириками Константинопольской церкви автоматически стали все священнослужители УПЦ.

«С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата», — сказал священнослужитель.

Отметим, что митрополит был в числе тех, кто весной 2018 года подписал обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Шесть лет назад, в 2012 году, Священный синод Украинской церкви обвинил Драбинко в недостойном поведении и освободил от должности главы Отдела внешних церковных связей. Причиной стали «смута и подозрение среди епископата и духовенства», которое сеял иерарх во время болезни митрополита Киевского и всея Украины Владимира, референтом которого Драбинко был много лет.

Драбинко — автор статьи о необходимости автокефалии. По мнению священника, после присоединения Крыма и начала гражданской войны на Донбассе «стало окончательно понятно, что жить по лжи, совмещая лояльность к своей стране с лояльностью к пропагандирующей идеологию «русского мира» московской церковной структуре, уже невозможно».