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Финляндия
16.10.2018 16:01
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Неделю финского кино в Петербурге откроет дед-ворчун

Финляндия 16 октября объявила программу XXIX Недели своего национального кино в Петербурге. Традиционный фестиваль, включающий в себя работы опытных режиссёров и талантливых дебютантов, а также хиты финского проката, пройдёт с 25 по 30 октября.

На суд российского зрителя представят 10 полнометражных фильмов самых разных жанров: от военно-исторической драмы до саспенс-триллера, от трагикомедии до драмы про хоккей. В серии короткометражек собрали лучшее, что было создано в Суоми за последние два года.

«Мы откроем нашу Неделю фильмом «Удачи тебе, Ворчун», крупным хитом национального проката, превзошедшим по посещаемости американские блокбастеры. Он является экранизацией романа Туомаса Кюрё, посвященного тому же герою – неисправимому деду-ворчуну, не желающему мириться с новым жизненным порядком», – рассказали в Генконсульстве Финляндии. Любителям финского кино в Петербурге этот дед уже знаком – первый фильм про пожилого мужчину со скверным характером, попадающего в нелепые ситуации, правда, другого режиссёра и с другим актёром в главной роли, Финляндия привозила ранее. Зрителей ждёт встреча с режиссёром Тииной Люми.

Видео: Youtube.com, solar

Больную для финнов тему Гражданской войны в исторической драме «Смейся или умри» затронул режиссёр Хейкки Куйянпяа. Известный финский актёр, попавший в лагерь для «красных», встаёт перед выбором, когда ему дают шанс избежать расстрела, выступив перед немецкими гостями лагеря.

Видео: Youtube.com, Media Luna New Films

Спортивная драма «95» посвящена первой в истории Финляндии победе на чемпионате мира по хоккею в 1995 году, где в финале сборная Суоми встретилась со своим вечным соперником – командой Швеции.

Молодёжная комедия «Тяжёлая поездка» рассказывает о приключениях худшей хэви-метал группы в стране, которая отправилась на самый популярный фестиваль металла в Норвегии.

Другие художественные фильмы Недели – рождественская мелодрама «Страна чудес», удостоенная четырех номинаций на национальную премию «Юсси», и криминальная драма «К востоку от Швеции».

Кстати, «Удачи тебе, Ворчун» – не единственное продолжение картины, уже побывавшей в Петербурге. Документальный фильм «Панк-вояж» продолжает рассказ об уникальной финской панк-рок-группе Pertti Kurikan nimipäivät (рус. – «Именины Пертти Курикка»), которая состоит из исполнителей с психическими отклонениями. Вторая документалка – «Предприниматель» – история жизни финских предпринимателей, где две финские семьи занимаются продажей мяса, но одна зарабатывает миллионы, а другая еле сводит концы с концами.

Традиционно в программу включены фильмы для детей – «Суперсвинка» и лента под названием «Соломенная Шапочка, Войлочная Тапочка и братья Рубенс».

«На наш взгляд, большинство работ, представленных на нашей кинонеделе, будет претендовать на премию «Юсси-2019», главную кинонаграду Финляндии», – отметили в консульстве.


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