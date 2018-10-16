Audi заплатит за «дизель» штраф в 800 000 000 евро

Прокуратура Германии выписала Audi штраф на сумму 800 миллионов евро (927,12 миллиона долларов) за нарушения, связанные с дизельными двигателями V-6 и V-8, сообщает 16 октября Automotive News Europe.

Audi согласилась выплатить штраф и не будет подавать апелляцию на него, говорится в опубликованном заявлении компании. Таким образом автопроизводитель взял на себя ответственность за нарушения требований законов.

Солидная сумма штрафа безусловно скажется на годовых финансовых показателях компании, говорится в заявлении Audi. Эффект от этих выплат также почувствует и материнская компания Volkswagen AG: уменьшится ее прибыль.

Однако аналитики считают, что сумма штрафа «посильная» и в целом признание вины и выплата предписанной суммы окажут положительный эффект на всю группу VW, и в том числе на имидж марки Audi. Пока что биржа положительно реагирует на новость о почти миллиардом штрафе.

Выплата штрафа — это часть мер по оздоровлению всего немецкого концерна. Ранее в этом месяце Volkswagen прервал контракт с генеральным директором Audi Рупертом Штадлером, который находится под стражей и под следствием за подозрение в причастности к скандалу с фальсификацией экологических тестов. В июне Volkswagen Group получила аналогичный штраф в размере 1 миллиард евро от прокуратуры в Брансуике за упущения, которые привели к тому, что на дорогах оказались миллионы автомобилей, не соответствующих экологическим нормам.

Напомним, накануне, 15 октября, в рамках «дизельгейта» прокуратура Германии провела проверки в офисах компании Opel.